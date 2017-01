01/01/2017

César Ifarraguirre aceita convite e assume cargo no governo Jacques/Bruno

Atendendo convite do prefeito Jacques Barbosa, o representante comercial César Ifarraguirre, 51 anos, vai assumir como adjunto em uma das pastas da administração municipal, cujo governo teve início neste domingo (01).

Informações colhidas pelo departamento de jornalismo do Portal Rádio Cidade junto a fontes ligadas ao PDT, o convite teria sido formulado na sexta-feira (30) por Jacques Barbosa, e foi prontamente respondido positivamente por César Ifarraguirre.

O representante comercial manterá encontro nesta segunda-feira (02), com o prefeito, quando será definida a secretaria que estará auxiliando junto a nova gestão administrativa do município.

QUEM É CÉSAR IFARRAGUIRRE

O representante comercial César Ifarraguirre é formado em ciências econômicas, acadêmico do curso de marketing e logística.

Ainda, integrante do Rotary Club de Santo Ângelo no qual presidiu em 2010/2011. Foi cônsul do Internacional no período de 2007 a 2012. Colunista do Jornal das missões, sendo que exerceu funções de gerente comercial no RS/PR e SC das empresas Dicanalli e CGG Trading com sede na cidade de passo fundo.

Exerce a função de despachante aduaneiro, que é o responsável pelos procedimentos legais e administrativos visando à entrada de produtos (importação) no caso trigo no Brasil.

É divorciado, pai de dois filhos Guilherme Montagner Ifarraguirre 22 anos, que estuda na Dinamarca e Letiane Montagner Ifarraguirre, 19 anos, que reside em Porto Alegre.