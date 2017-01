Valdonei da Luz e Lauri Juliani são empossados na titularidade do cargo de vereador, em Santo Ângelo

Ato teve início às 16 horas, na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo.

O presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Adolar Queiroz, deu posse nesta terça-feira, dia 03, aos suplentes do PDT, Valdonei da Luz Rodrigues e Lauri Juliani. O ato foi realizado na sala de reuniões do Poder Legislativo.

Na oportunidade presença na cerimônia do prefeito Jacques Barbosa, o vice Bruno Hesse, secretários, assessores familiares, e amigos dos empossados.

Os edis assumem as vagas dos vereadores Everaldo de Oliveira e Jacqueline Possebom. Ambos aceitaram o convite do Prefeito Jacques Barbosa e passam a integrar o secretariado municipal. Jacqueline irá atuar como Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, e Everaldo de Oliveira como Secretário Municipal de Habitação.



O segundo suplente da bancada, Valdemir Roepke (Nanaco) também pediu licença da função de vereador para atuar como Secretário de Educação e, portanto, quem assume a cadeira no Legislativo será o candidato Lauri Juliani.