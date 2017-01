"Prendemos muito, mas mal", diz ministro da Justiça ao justificar crise nos presídios

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou em entrevista ao programa Timeline Gaúcha sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro, após a morte de 56 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus.Moraes destacou dois problemas. Um deles, a superlotação dos presídios, onde grande parte dos presos são criminosos de menor potencial ofensivo."A cultura brasileira prende muito, mas prende mal. Ou seja, prende quantitativamente, não qualitativamente. Temos inúmeros mandatos de prisão de homicidas, latrocidas e grandes traficantes que não são cumpridos. Enquanto isso temos inúmeros presos nas cadeias públicas por furto, furto qualificado, ou seja, sem grave ameaça", disse ele.Moraes defendeu que os crimes mais leves tenham uma pena menor, inclusive com prestação de serviços à comunidade. Segundo ele, dos cerca de 600 mil presos, 40% são presos provisórios, ou seja, ainda aguardam decisão judicial para eventual cumprimento de pena.Alexandre de Moraes defende também medidas que bloqueiem o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Para o ministro da Justiça, o combate a renda dos traficantes evita outros crimes relacionados como a corrupção nos presídios.O ministro viajou a Manuas e hoje fará vistoria na unidade onde ocorreu a rebelião.Foto: Antônio Cruz /Agência Brasil