Após polêmica, governo explica campanha "Gente boa também mata"

O governo federal se manifestou nesta terça-feira (3) sobre a campanha “Gente boa também mata”, promovida pelo Ministério dos Transportes. A peça publicitária gerou polêmica ao promover vídeos e cartazes com frases como: “Quem faz trabalhos voluntários pode matar” ou “Quem resgata animais na rua pode matar”.



Em nota, o Palácio do Planalto diz que um dos objetivos do trabalho publicitário é conscientizar a população de que não é apenas o motorista com estereótipo de imprudência que pode causar acidentes graves.



“O alerta que se faz é que não apenas o motorista estereotipado como 'inconsequente' provoca acidente. Mesmo que involuntariamente, qualquer cidadão pode causar acidentes graves e até mortes no trânsito com pequenas atitudes, como mandar um Whatsapp enquanto conduz, desviar a atenção das ruas ao trocar a música no rádio ou fazer uma ultrapassagem em locais de risco, sem visibilidade ou em trecho com faixa continua”, diz o comunicado do governo.



Elaborado pela agência de comunicação Nova/sb, o trabalho gerou uma série de críticas em redes sociais após seu lançamento. A nota do governo também explica que a campanha tem duas etapas:



“Na primeira, o objetivo é chocar e chamar atenção para as práticas que geram acidentes involuntários por pessoas que não tem perfil de risco. Em sua segunda fase, a campanha explica de forma mais didática os cuidados para se evitar os problemas ao conduzir veículo automotor”, diz o texto.



Apesar das divergências em torno da campanha, o governo ainda não confirmou se irá rever o conteúdo divulgado.



Uma das peças da campanha do ministério dos Transportes

Foto: reprodução





