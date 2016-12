Prefeito se reúne com estagiários em Eugênio de Castro

Durante o encontro vários se manifestaram, sendo que o prefeito Roberto Bruinsma expôs a parte do trabalho realizado na sua gestão, destacando valioso apoio dos colaboradores, principalmente na área educacional, onde a maioria estagia. "É importante que os estagiários estejam por dentro do que a administração está fazendo, pois eles fazem parte dessa representatividade e nos ajudam muito em nosso objetivo de tornar Eugênio de Castro uma cidade melhor. Temos a colaboração de estagiários nas áreas de saúde, educação, agricultura, entre outros, e sem o auxílio dos estagiários, a tarefa seria mais árdua." salientou. A diretora da escola Beija Flor, disse: "Eu, como professora e que inicie como estagiária, reconheço a importância desses trabalhadores estudantes, valorizamos a participação dos mesmos, apoiamos, bem como cobramos, mas acima de tudo reconhecemos a importância da colaboração de cada um, sendo que infelizmente uns terão que sair porque esta vencendo o contrato, iremos sentir falta", afirmou a professora Claudia. O prefeito eleito, Polaco saudou a todos e parabenizou pelos relevantes serviços e colaboração, desejando um feliz natal e abençoado ano novo, almejando sucesso pessoal e profissional a todos. A "vida no mercado de trabalho é difícil, mas aqueles que se destacam têm chances reais de encontrarem boas oportunidades", disse o Secretário de Administração em avaliação após o encontro. Também participaram da reunião as servidoras do RH, Marta e Eneiva.No último dia 21 (quarta-feira) o prefeito de Eugênio de Castro, Roberto Bruinsma, juntamente com o vice-prefeito e prefeito eleito Jaime Zweigler - Polaco, o chefe de gabinete Gelso Pinheiro e o secretário de Administração Adair dos Anjos se reuniuniram com os estagiários que atuam na administração, para prestar contas e ratificar a importância que todos têm no governo municipal.