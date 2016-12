Vereadores, prefeito e vice eleitos para a próxima gestão no município de Eugênio de Castro vão tomar posse domingo pela manhã, em ato que acontecerá na Câmara de Vereadores. A programação será realizada às 9 horas. Em termos de Poder Executivo, vão ser empossados, como prefeito, Jaime Zwueigle - Polaco, do PP, e para vice, Vilmo Zorzo - Gringo, do DEM.