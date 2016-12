Posse de prefeitos, vices e veredores eleitos em Bozano e Jóia acontecerá domingo pela manhã, 01

Vereadores, prefeito e vice eleitos para a próxima gestão no município de Jóia vão tomar posse domingo pela manhã, em ato que acontecerá na Câmara de Vereadores. A programação será realizada às 10 horas. Em termos de Poder Executivo, vão ser empossados, como prefeito, Adriano Marangon de Lima, do PP, e para vice, Ari Ecker, do PMDB. Em Bozano a posse dos vereadores, prefeito e vice acontece também domingo pela manhã, porém às 9 horas, na Câmara de Vereadores.