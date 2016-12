Funcionamento do posto de resfriamento de leite em Jóia dependerá da próxima administração municipal

O posto de resfriamento de leite de Jóia, localizado atrás da Cotrijuí e inaugurado no último sábado, teve investimento de pouco mais de 463 mil e 200 reais. Segundo o prefeito, José Roberto Zucollotto Moura, ainda vão ficar em caixa mais de 404 mil reais para a compra de equipamentos via licitação. Os recursos totais para a infraestrutura e máquinas do local são oriundos do governo federal e de contrapartida do município.



José Roberto acredita que após a aquisição dos equipamentos, o posto de resfriamento possa ser usado através de concessão. Conforme ele, isso vai depender da decisão da próxima administração municipal de Jóia.