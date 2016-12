Traficante procurada no Mato Grosso do Sul é presa no Salgado Filho

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu no final da tarde desta quarta-feira (28), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, uma traficante que era procurada pela polícia de Mato Grosso do Sul. Condenada a cinco anos e dez meses de prisão, a mulher tem como histórico, o tráfico por uma rota que tinha origem no Paraguai e passava por Mato Grosso do Sul, com destino final a Manaus, capital do Amazonas, onde ela morava. Segundo a Polícia Civil, a traficante trazia principalmente maconha e cocaína do país vizinho.



Em Porto Alegre, a mulher - identificada como Fernanda Caroline Chaves Pinho, 23 anos - estava há seis semanas, visitando o namorado, que segundo a polícia não teria relação com tráfico de drogas. A polícia gaúcha passou a monitorar a traficante a pedido da polícia do Mato Grosso do Sul.



Ela foi presa na quarta-feira (28) quando embarcava com destino a Manaus e não portava entorpecentes.



Foto: Ronaldo Bernardi





