Operação Avante recupera em Roque Gonzales veículo roubado em Porto Alegre

Na noite de quarta-feira (28/12) às 20h, uma equipe da Operação Avante Combate ao Abigeato, Contrabando e descaminho, em averiguação a uma escola desativada na Esquina Gramado interior de Roque Gonzales, localizou um veículo Palio Adventure que se encontrava em situação de furto/roubo, constatado através de consulta pelo chassi.

As placas do veículo pertenciam a uma Palio Adventure da cidade de Gravataí, porém estava com tarjeta de Porto Alegre, sendo que nas placas originais do veículo havia registro de ocorrência de roubo no dia 15/10/2016, na cidade de Porto Alegre.

No local foi identificado como J. W. G, o responsável pelo veículo, o mesmo foi preso em flagrante, encaminhado para a Delegacia de policia de Roque Gonzales para as providências legais.

Fonte: BM