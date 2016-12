Jacques Barbosa deve anunciar primeiro escalão na quarta-feira, 28

O prefeito eleito de Santo Ângelo Jacques Barbosa (PDT), deve anunciar na quarta-feira (28), junto ao plenário da Câmara de Vereadores do Município, parte de sua equipe de governo que assumirá em 1º de janeiro.

Algumas indefinições ainda são lactentes. O ingresso do PMDB na futura administração ainda depende de uma decisão do próprio partido, que deve reunir seu diretório para uma tomada de posição.

Confira os nomes dos prováveis secretários:

Praticamente confirmados

Secretaria de Obras- Diórlan Zanetti

Secretaria dos Transportes- João Terra

Secretaria de Ação Social- Jacqueline Possebom

Secretaria de Saúde- Luiz Carlos Cavalheiro

Secretaria de Agricultura- Gilmar Borges

Secretaria de Administração- Hélio Costa

Secretaria de Industria e Comércio- João Baptista Santos Silva

Secretaria de Habitação- Pastor Everaldo Oliveira

Secretaria da Fazenda- Bruno Hesse (Interino) foram convidados Jânio Bones, e Luiz Voese.

Meio Ambiente- Francisco Medeiros- Chiquinho

Chefe de Gabinete- Airton Peruzzi

Departamento de Trânsito- Gerson Rodrigues

A SEREM CONFIRMADOS

Secretaria Geral- Rodrigo Flores

Secretaria de Planejamento- Indefinida

Secretaria de Educação- Valdemir Ropke (Nanaco)

Secretaria de Cultura- Neuza Cavalheiro

Secretaria de Turísmo- Vinicius Makvitz ou Osvaldir Ribeiro de Souza (Vando). A decisão em assumir o cargo vai depender ainda de uma reunião do diretório municipal do PMDB. O anuncio poderá ocorrer em outra data.

A confirmação oficial dos nomes integrantes do primeiro escalão do governo de Jacques Barbosa e Bruno Hesse deve acontecer na manhã da próxima quarta-feira junto ao plenário da Câmara de Vereadores.

28/12/2016

PMDB ganha secretaria de turismo, e indica mais dois adjuntos no governo Jacques/Bruno

O diretório do PMDB em reunião decidiu por ingressar no governo de Jacques Barbosa e Bruno Hesse, indicando os nomes do vereador não eleito Osvaldir Ribeiro de Souza (Vando) que ocupará a pasta de Turismo, e Esportes, além de dois adjuntos.

Já a professora Claudete Cruz, que no atual governo de Valdir Andres, por meses respondeu pela secretaria de saúde, foi indicada para ser a secretária adjunta de educação ao lado de Valdemir Ropke (Nanaco).

Ainda, o PMDB ocupará uma terceira vaga na próxima administração, e existe a possibilidade de assumir como adjunto na secretaria de assistência social. A comunicação oficial ao prefeito Jacques Barbosa ocorre na próxima sexta-feira.

DEM NO GOVERNO

O próximo partido que poderá ingressar na futura gestão será o Democratas conforme declarou o futuro prefeito na manhã desta quarta-feira (28), quando da oficialização de seu secretariado.

Os contatos estariam adiantados, mas existe resistência de alguns setores do PDT, uma vez que durante a campanha eleitoral o próprio DEM (Arlindo Diel), ao lado do PR (André Marques), PP (Zilá Andres), PSD (Pedro Perkoski-Pedrão), solicitaram a abertura de uma CPI contra o candidato eleito, e o ex-prefeito Eduardo Loureiro.