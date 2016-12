PRF recupera na BR 158, em Cruz Alta, motocicleta furtada

Na manhã desta terça-feira, 27, em Cruz Alta, a PRF recuperou uma motocicleta que havia sido furtada no mês de janeiro deste ano, em Cruz Ata. Em abordagem de rotina, na altura do km 207 da BR 158, os policiais abordaram uma motocicleta e ao realizarem a verificação dos sinais identificadores do veículo, constataram que ela se encontrava em situação de furto.



Foi dada voz de prisão ao condutor, 27 anos, de Cruz Alta, sendo encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento para lavratura da prisão em flagrante. A motocicleta posteriormente será devolvida ao seu proprietário.