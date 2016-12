Piratini paga na quinta parcela de R$ 2,2 mil e divide 13º em 12 meses

27/12/2016

O governo do Estado confirmou que, nesta quinta-feira, depositará uma parcela de R$ 2.260, referente aos vencimentos do funcionalismo estadual. Além disso, será paga a primeira de 12 parcelas do 13º salário. Conforme o Piratini, os demais pagamentos da bonificação serão depositados mensalmente, corrigidos pela poupança como indenização.

A folha de dezembro está estimada em R$ 1,41 bilhão, incluindo celetistas, consignações e tributos. O pagamento integral do 13º gira em torno de R$ 1,25 bilhão. O primeiro depósito, na quinta, será suficiente para quitar os vencimentos de 55% da folha salarial do Estado.

O governador José Ivo Sartori determinou que seja encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa estabelecendo uma correção nos mesmos índices da caderneta de poupança para todas as parcelas do 13º salário. O atraso de 20 de dezembro estará incluído nesses valores.

Conforme nota do Piratini, para realizar os depósitos, o Tesouro do Estado contou em caixa com cerca de R$ 600 milhões. A quitação da folha de dezembro está prevista para ocorrer até o dia 13 de janeiro. "A opção do governo em parcelar o 13º com a correção mensal foi para manter a sistemática adotada nos últimos meses, de sempre complementar os salários ainda na primeira quinzena", justificou.