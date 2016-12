Equipamentos para identificar carros roubados devem operar em uma semana em rodovias gaúchas

28/12/2016

Novos equipamentos utilizados pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), que conseguem identificar veículos circulando com restrições, como roubo e furto, devem começar a funcionar na próxima segunda-feira nas rodovias que dão acesso ao litoral gaúcho. São cinco estradas que receberam recentemente a tecnologia LAP/OCRS.

O equipamento compara a placa do veículo com a base de dados do Detran e do Daer e identifica se o veículo está com restrição administrativa (licenciamento e seguro vencidos, por exemplo) ou restrição judicial (em situação de furto, roubo ou sequestro). Se alguma irregularidade for identificada, é emitido um alerta para o CRBM mais próximo, para que a Polícia faça a abordagem. Alguns usuários confundiram, nos últimos dias, o LAP/OCR com o pardal – no entanto, o equipamento não multa por excesso de velocidade.

O diretor-geral do Daer, Rogério Uberti, esclarece que onde há controlador de velocidade, há sinalização. Fora das rodovias rumo ao litoral, há apenas um equipamento, na ERS 287, em Santa Cruz do Sul. O projeto do Daer, no entanto, é colocar o LAP/OCR em todas as rodovias gaúchas onde há postos de polícia, conforme o diretor-geral:

“Isso é segurança para o veranista: qualquer veículo roubado ou em condição irregular entrando no litoral vai ser identificado e autuado. Fora do litoral, já existe um em Santa Cruz, e a ideia é colocar em todos os postos de polícia do Batalhão Rodoviário. Nas rodovias onde houver posto de polícia, veículo roubado ou inadimplente vai ter que pagar, ou então ficará retido”, detalha.

Em caso de roubo ou furto, o motorista pode ser preso e o veículo fica retido. Em caso de inadimplência, o motorista deve realizar o pagamento em uma agência bancária para liberação do veículo. Os equipamentos LAP/OCR estão na ERS 030 (Osório, na saída da FreeWay), na ERS 407 (BR 101 em Morro Alto-Capão da Canoa), na ERS 486 (Rota do Sol), na ERS 040 (Viamão-Balneário Pinhal/Cidreira) e na ERS 389 (Estrada do Mar).

Outra novidade do verão é que a Estrada do Mar não vai ter mais restrição para a circulação de ônibus de turismo a partir do primeiro dia de janeiro. Conforme Uberti, isso se deve à duplicação da BR-101.