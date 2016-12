Idosa morre em colisão entre dois carros em Santo Ângelo

Maria José Cocaro Pedroso, 73 anos, não resistiu e morreu no hospital.

Uma criança também ficou ferida, mas não corre risco de morte.

Uma idosa morreu na manhã deste domingo (25) em um acidente em Santo Ângelo, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A colisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas e envolveu dois veículos. Devido impacto da batida, Maria José Cocaro Pedroso, 73 anos, não resistiu e morreu no Hospital Santo Ângelo.

Um dos carros tinha placas de Vitória das Missões e outro, de Santo Ângelo. Além disso, uma criança ficou ferida, mas sem gravidade. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Brigada Militar atenderam o acidente. A Polícia Civil investiga as causas da colisão.