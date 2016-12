Cinco são mortos a tiros entre a noite de domingo e madrugada de 2ª no RS

Cinco pessoas foram mortas a tiros entre a noite de domingo (25) e a madrugada desta segunda-feira (26) em diferentes pontos de Porto Alegre. Os casos ocorreram nos bairros Cidade Baixa, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, entre as 19h30 e às 6h30.

O primeiro caso foi registrado na saída de uma igreja, na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, quando um jovem de 18 anos foi morto a tiros por homens que passaram atirando em uma motocicleta. Duas mulheres ficaram feridas e foram levadas para o Hospital São Lucas, mas não correm risco de morrer. Conforme a Brigada Militar, a vítima tinha diversas passagens pela polícia.

Às 20h30 de domingo um homem foi encontrado morto na Rua Decio Martins Costas, na Cidade Baixa. Conforme a Brigada Militar, moradores relataram barulho de tiros. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Trata-se de um homem de aproximadamente 35 anos, ainda não identificado.

No bairro Bom Jesus foram registradas três mortes entre as 3h30 e 6h30 da madrugada desta segunda. Nos dois últimos casos, as vítimas chegaram a ser levadas para o Posto de Saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Já a primeira vítima foi encontrada na rua, com marcas de tiros, e ainda não tinha sido identificada

.