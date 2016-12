A empresa Charrua Comércio Atacadista de Combustíveis iniciou nesta semana as atividades da nova Bas

A empresa Charrua Comércio Atacadista de Combustíveis iniciou nesta semana as atividades da nova Base de Distribuição de Combustíveis em Coronel Barros. Com investimento superior a 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e capacidade estática de 2,6 milhoes de litros, vai distribuir mensalmente cerca de 5.000 litros de combustível por toda a região noroeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em fevereiro/2017 mais duas empresas, a Mega Petro e a Potencial Combustíveis estarão iniciando a distribuição de combustíveis juntamente com a empresa Charrua aumentando ainda mais o faturamento e consequentemente a receita do município. CHARRUA COMÉRCIO ATACADISTA INICIA SUAS ATIVIDADES EM CORONEL BARROS