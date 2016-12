Vereador Makvitz anuncia liberação de recursos para aquisição de Van destinada à APAE Local



Durante visita às instalações da APAE Santo Ângelo, o vereador Vinícius Makvitz e a vice-prefeita, Nara Damião, anunciaram a conquista de R$ 130 mil para a unidade local.



Conforme informou o edil, o recurso foi encaminhado pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O valor servirá para a aquisição de uma Van, a qual ficará disponível aos usuários da entidade.



“Mais uma vez, o Ministro Terra foi sensível ao nosso pedido. Sabemos da necessidade da Associação, que há tempo vem trabalhando para conquistar esses tipo de veículo, o qual será de fundamental importância para os usuários da APAE local”, ressaltou o edil.



Makvitz também explicou que a verba é proveniente do Fundo Nacional da Assistência Social e que a liberação do investimento deverá ocorrer em sete dias, assim que for aprovado o cadastro feito junto ao Sistema de Convênios (Siconv). Posteriormente, o Prefeitura e Ministério deverão assinar convênio para legitimar o repasse.



Na ocasião, as lideranças foram recebidas pela gerente administrativa Janira Manica. Segundo ela, atualmente, a unidade conta com 320 usuários e com 59 colaboradores. A APAE local é sede do 22º Conselho Regional das APAEs, tendo 13 APAEs da região sob sua jurisdição. Atende os municípios de Santo Ângelo, Entre- Ijuís, Sete de Setembro e Eugênio de Castro, oferecendo educação infantil especializada nos níveis de Estimulação Precoce e Pré-escola, ensino fundamental especializado, educação de jovens e adultos especializada, profissionalização e colocação no mercado de trabalho de aprendizes.