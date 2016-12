Digite e pressione enter Prisão por tráfico de drogas em Santiago no ônibus da Secretaria da Saúd

22 de dezembro de 2016 às 10:07

Para viajar no ônibus da Secretária Municipal da Saúde é necessário apresentar documentação (Foto: Divulgação | BM)

Uma ação do Setor de Inteligência e do Pelotão de Operações Especiais (POE), da Brigada Militar de Santiago, prendeu dois homens por tráfico de drogas na quarta-feira, dia 21. Um deles é cadeirante. Os dois viajavam de Porto Alegre para Santiago no ônibus da Secretaria Municipal da Saúde, que transporta pacientes para consultas e exames médicos em outras cidades.

A dupla, identificada como Roberto da Silva Neto, de 24 anos, e Everton Ferreira Cadó, de 19 anos, transportava aproximadamente 1 quilo de maconha. Os dois foram presos, após desembarcarem do ônibus da Saúde, no final da noite.

A prisão aconteceu porque o Setor de Inteligência da BM recebeu denúncia anônima informando que Roberto e Everton utilizariam o ônibus da Secretaria Municipal da Saúde para trazer drogas para Santiago. Os dois foram autuados em flagrante na Polícia Civil e foram encaminhados para o Presídio Estadual de Santiago.

Para viajar no ônibus da Secretária Municipal da Saúde é necessário apresentar documentação que comprove a necessidade de consulta médica ou exames em outras cidades. A Polícia Civil vai investigar o caso com o intuito de apurar porque os dois utilizaram o ônibus do município para transportar a droga.