O homem acusado de ser o responsável pelo ataque que matou 12 pessoas e feriu 48 no mercado de Natal de Berlim foi morto pela polícia italiana durante um tiroteio em Milão, na Itália. A notícia foi divulgada por agências de notícias internacionais. Segundo as agências, o tunisiano foi parado pela polícia numa abordagem de rotina perto de uma estação do metrô em Milão. Ele estava a pé e atirou contra os policiais, que revidaram. Um dos agentes saiu ferido. O tunisiano estava sendo procurado pela polícia alemã desde a terça-feira(20).