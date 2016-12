Acidente deixa três mortos e uma criança ferida na RSC-472 em Tenente Portela

23/12/2016

Um grave acidente foi registrado por volta das 16h30min da tarde desta quinta-feira (22), na RST-472 em uma curva na chamada “Serrinha do Britador”. Uma carreta Scânia, placas de Santa Maria capotou as margens da rodovia, depois que o motorista perdeu o controle da direção.

Na carreta, com placas de Santa Maria, estavam o motorista Nilvio Soares, uma mulher identificada como Rose e duas crianças. O homem e uma das crianças, Vitor, morreram no local. A mulher e a outra criança foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Rose não resistiu aos ferimentos e morreu quando recebia atendimento no hospital.

A Brigada Militar, Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência. O Comando Rodoviário (CRBM) de Santo Augusto foi acionado para registrar o acidente.