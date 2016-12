Por unanimidade, Jardel é cassado pela Assembleia Legislativa

Mário Jardel não é mais deputado estadual no Rio Grande do Sul. O ex-jogador do Grêmio foi cassado nesta quinta-feira pelos seus antigos colegas de Assembleia Legislativa (AL) por unanimidade, com 51 votos. A sessão durou uma hora e meia.

Jardel recebeu mais de 41 mil votos no pleito de 2014. Em novembro do ano passado, ele foi alvo da Operação Gol Contra do Ministério Público. A investigação apontou que o deputado chefiava uma quadrilha dentro do gabinete com o objetivo de se apropriar de diárias, manter funcionários fantasmas e exigir repasse de parte dos salários dos assessores.

A Assembleia Legislativa deixou de pagar os salários do deputado na primeira semana de dezembro. O pagamento de Jardel passou a ser feito pelo INSS, uma vez que a Assembleia encaminhou o deputado para aposentadoria por invalidez. Sem o deputado, também dissolveu o gabinete de Jardel, demitindo os 17 funcionários com cargo em confiança (CC’s).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizou diversas sessões antes de aprovar o relatório de autoria do deputado Vilmar Zanchin (PMDB) no último dia 15. Em novembro, Jardel entregou à Assembleia um laudo do psiquiatra particular apontando “incapacidade permanente” do deputado. Com base no documento, a Assembleia encaminhou Jardel para aposentadoria por invalidez, junto ao INSS