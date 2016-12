Prefeito de São Nicolau é preso

O esquema criminoso em São Nicolau, que segundo o Ministério Publico é comandando pelo prefeito Benone de Oliveira Dias, preso quarta-feira (22/12/16), tinha ajuda de outras pessoas do município. Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, os promotores do caso relataram que será feita a denúncia formal ao Poder Judiciário das demais pessoas que ajudavam a desviar os recursos públicos. O prejuízo pode chegar à R$ 900 mil.

Segundo o promotor Heitor Stulkf Júnior, o prefeito tentou atrapalhar as investigações através da intimidação. "Muitos auditores relataram que se sentiam intimidados em trabalhar lá, até pelo envolvimento do prefeito com armas", afirma.

Os trabalhos iniciaram a partir de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. A investigação esclarece que os crimes começaram em 2009, no primeiro ano do mandato de Benone. Ele é prefeito desde 2008 e foi reeleito em 2012.

Como ocorria o esquema

Os promotores relataram na coletiva que sob o comando de Benone, pessoas retiraram valores da conta oficial da prefeitura no Banrisul. "Através de cheques com endosso retiravam os valores e levavam ao caixa da prefeitura com a falsa desculpa de que eram para pagar credores", explica Heitor. Os recibos de pagamento eram falsificados. O MP possui evidências de desvio de R$ 370 mil, porém outros R$ 600 mil estão sob suspeita de desvio.

O dinheiro ia pra conta do próprio prefeito e de familiares "Observamos também que as movimentações se revelaram totalmente incompatíveis com o subsídio de prefeito", argumenta Stulf.

A dupla também destacou o apoio da Polícia Civil na investigação, em especial do delegado José Renato Moura. "Foi um trabalho conjunto, uma vez que estamos distantes do município", citou Heitor.

Prisão é embasada, aponta o MP

O promotor André Marchesan disse que a prisão foi necessária para que os crimes parassem de ocorrer. Não é a primeira vez que a instituição solicitou a prisão do prefeito. "Para garantir a ordem pública e fazer com que os crimes realmente cessassem", pontua. Ele também acredita que com o prefeito preso, possam ser colhidos novos depoimentos importantes. "Assim sinalizamos a essas pessoas que podem depor sem medo, ninguém está acima da lei", esclarece o promotor.

Benone já havia sido preso em flagrante por posse de arma de fogo ano passado, quando a Procuradoria dos Prefeitos realizou operação "Cheque Mate" na prefeitura.Recentemente, ele foi preso novamente por posse de arma de fogo. Ainda conforme Marchesan, esse tipo de crime não é comum no Rio Grande do Sul. "Acontece, pois são quase 500 municípios, mas não é comum ter uma visão tão distorcida de poder", teoriza.

A Rádio Missioneira entrou em contato com Viviane Pavéglio, advogada do prefeito. Ela informou que não irá se manifestar no momento, e que irá tomar as medidas legais cabíveis para que ele seja solto da prisão. Por ainda ter fogo privilegiado, o pedido deHabeas Corpus será julgado em Brasília. O prefeito já foi levado à Penitenciária Estadual de São Luiz Gonzaga.

A partir de janeiro, após a posse do novo prefeito, Benone perde a condição de foro privilegiado.