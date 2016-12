Colégio Sepé : Cantata de Natal emocionou o público presente

Alunos do 1º ao 5º Ano participaram das apresentações

A Cantata de Natal, realizada no Ginásio do Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, na última semana, contou com a participação dos alunos do 1º ao 5º Ano. O evento reuniu um grande público de familiares e amigos para prestigiar os alunos.

O objetivo do evento era Comunicar através da linguagem da Música as conquistas e sentimentos presentes nessa época do ano: as aprendizagens, amizades, trocas, partilhas, dificuldades e união. Cada série, juntamente com a professora de referência e o professor de música selecionaram músicas que expressassem uma mensagem.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil e Anos Iniciais, professora Gilvane Terezinha Zilli, “os alunos elegeram uma canção comum para todas as séries, materializando a ideia de pertencimento à Escola. De forma simples, mas rica em significado, as turmas formaram corais, e tiveram também a colaboração do aluno Pedro Dorneles, do 3º Ano que, acompanhado por seu pai Ederson Dorneles no violão, cantou "Um Pito" emocionando a todos os presentes”.

O Colégio Sepé agradece às famílias que confiaram à educação dos seus filhos a essa Instituição e deseja a todos um FELIZ NATAL!

Formatura dos alunos do Ensino Médio do Colégio Sepé foi realizada na sexta-feira

26 alunos concluíram a Educação Básica do Colégio Sepé

Na última sexta-feira, 16 de dezembro, foi realizada a Solenidade de Conclusão do Ensino Médio dos 26 alunos do 3º Ano do Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo. A cerimônia realizada no Auditório Azul da Instituição, contou com a presença do Diretor da CNEC de Santo Ângelo, Gilberto Kerber, da Coordenadora Pedagógica do Colégio Sepé, Lili Elaine Steinke, da Psicóloga Escolar, Juliane Colpo, professor Paraninfo, Charles Milano, a professora do Atendimento Educacional Especializado, Débora Scherer Escobar, demais professores e familiares dos formandos.

Em seu discurso, o professor paraninfo, Charles Milano, destacou que a Escola tem o compromisso de acertar e entregar ao mercado de trabalho profissionais qualificados. “Sejam éticos e responsáveis. Vocês cumpriram apenas um ciclo, sigam adiante e não parem de estudar nunca”.

Após a cerimônia, os formandos e convidados participaram do jantar de confraternização no Salão Metálico do Clube Gaúcho.

Boletim da Cesta Básica de Santo Ângelo

Ano 1 - Nº 19 – 1ª Quinzena de Dezembro de 2016

Pesquisa da CNEC/IESA apresenta elevação de 16,90% nos laticínios no acumulado do ano

Conforme pesquisa realizada pela CNEC/IESA, pelo professor Alexandre Novicki e o acadêmico bolsista Diogo Kornowski, a primeira quinzena de dezembro apresenta uma elevação de 1,06% no valor médio dos produtos que compõem a cesta básica de Santo Ângelo. Em comparação com o estudo da quinzena anterior, os 55 produtos que eram adquiridos por R$ 699,59, somam nesta quinzena R$ 707,00. A figura 1 apresenta a variação quinzenal do valor dos 55 produtos pesquisados em Santo Ângelo, que no acumulado do ano apontam uma inflação de 6,72%.

Variação quinzenal da Cesta Básica em Santo Ângelo em 2016:

Fonte: Dados da pesquisa.

As carnes e derivados que representam a maior parcela do gasto com a cesta básica apresentaram nesta última quinzena um aumento de 3,01%. O presunto e o ovo que apresentaram na última quinzena os maiores aumentos na categoria das carnes e derivados continuam demostrando as maiores elevações, com aumentos de 13,13% e 8,06%, respectivamente. No acumulado do ano, as carnes e derivados apresentam uma inflação de 6,94%.

Os laticínios apresentam nessa quinzena um aumento médio de 8,68%, com o queijo apresentando o maior aumento entre todos os produtos pesquisados. O queijo, encontrado na última quinzena de novembro a um preço médio de R$ 24,69, apresenta nesta quinzena um aumento de 20,31%, passando a R$ 29,70 o quilo. No acumulado, os laticínios apresentam elevação de 16,90%.

Os gastos com grãos, cereais e farináceos, apresentaram nessa quinzena uma redução de 2,17%, com a massa com ovos apresentando redução de 14,50% e o feijão de 5,42%. Dos produtos que compõem os condimentos, açúcares e gorduras, a elevação foi de 0,49%, com o maior aumento verificado no preço da margarina, com elevação de 10,67% e a maior redução no preço do extrato de tomate.

Nesta quinzena, os hortifrutigranjeiros apresentaram elevação de 0,12%, com o repolho verde (+18,35%) e a banana caturra (+14,97%) apresentando os maiores aumentos, enquanto que a batata (-21,37%) e a cebola (-21,01%) têm as maiores reduções. A categoria dos hortifrutigranjeiros é a única a apresentar redução no acumulado do ano, com deflação de 14,17%.

Nos produtos de Higiene Pessoal, os gastos somam R$ 74,25 ou 10,50% do total da cesta básica enquanto que os produtos de limpeza somam R$ 56,76 ou 8,03% do total da cesta.

CESTA BÁSICA ECONÔMICA

A partir de outubro, apresentamos, além do estudo dos preços médios dos 55 produtos que compõem as necessidades básicas de uma família, um estudo paralelo, que compreende 13 produtos, que segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) seriam suficientes para um adulto sobreviver enquanto mão de obra por um período de 30 dias. Esses 13 produtos serão denominados de cesta básica econômica e em função do seu valor determinamos o número de horas trabalhadas por um trabalhador que receba um salário mínimo para adquirir a cesta básica econômica. A tabela 2 apresenta os produtos e quantidades que compõem a cesta básica econômica.

Cesta Básica Econômica Produtos Quantidade Custo Carne 6.6 kg R$ 170,9 Leite 7.5 L R$ 19,03 Feijão 4.5 kg R$ 31,22 Arroz 3.0 kg R$ 10,33 Farinha 1.5 kg R$ 3,09 Batata 6.0 kg R$ 8,78 Legumes (tomate) 9.0 kg R$ 24,44 Pão francês 6.0 kg R$ 46,44 Café em pó 600 gr R$ 57,47 Frutas (banana) 90 un. R$ 47,73 Açúcar 3.0 kg R$ 9,82 Banha/óleo 900 gr R$ 4,1 Manteiga (margarina) 750 gr R$ 9,1 Total R$ 442,42

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo o valor da cesta básica econômica, e do salário mínimo, nessa quinzena são necessárias 111 horas de trabalho mensal para adquirir os 13 produtos.

COMO FUNCIONA:

O boletim a seguir apresenta os valores de 55 produtos divididos em carne e derivados, laticínios, grãos, cereais, farináceos, condimentos, açúcares, gorduras, hortifrutigranjeiros, higiene pessoal e limpeza que compõem a cesta básica e pesquisados nos estabelecimentos comerciais no município de Santo Ângelo – RS.

Este boletim é um informativo quinzenal que visa a pesquisa e análise dos preços dos produtos que compõem a cesta básica. O estudo envolve a possibilidade de discussão dos dados, inserção de uma base para coleta de dados, estudo, análise e divulgação dos dados obtidos.

A pesquisa é realizada ininterruptamente entre os dias 10 a 15 e de 25 a 30 de cada mês em quatro supermercados da cidade de Santo Ângelo, escolhidos pelo grande fluxo de consumidores. Por questão de sigilo, os estabelecimentos são identificados como A, B, C e D, de modo que a comparação entre valores de estabelecimentos comerciais diferentes não é objetivo do estudo.

Para a determinação do preço unitário e preço médio dos componentes da cesta básica, o pesquisador analisa o preço, tomando várias marcas de um determinado produto retiradas nas gôndolas. Em cada estabelecimento é calculada a média aritmética dos preços encontrados e, posteriormente a média aritmética entre os supermercados na data de levantamento. Quando um determinado produto não é encontrado em determinado estabelecimento, o valor médio é determinado com base nos preços encontrados nos demais supermercados.

Como a pesquisa apresenta o preço médio do produto, é possível encontrar preços acima e abaixo dos valores apresentados. A diferença entre os valores encontrados é explicada por diferenças em marcas e qualidade de produtos, visões e estratégias de formação de preços diferentes em cada estabelecimento, além de eventuais promoções encontradas nos períodos de pesquisa.

Alunos do Colégio Sepé participaram da Gincana de Integração

A atividade marcou o encerramento das atividades educacionais de 2016

Mais um ano que se finda e o Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, propôs aos alunos a Gincana da Integração, encerrando as atividades educacionais de 2016. A atividade teve como objetivo a integração dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e foi realizada em duas etapas: no dia 05 de dezembro a gincana com os alunos do Ensino Fundamental e no dia 12 de dezembro a do Ensino Médio, com início às 16h e encerramento às 24h.

Segundo a Coordenadora Pedagógica do Colégio Sepé, professora Lili Elaine Steinke, “a proposta inicial foi de que cada equipe deveria se organizar em torno de uma temática específica para cada grupo, organização do QG, escolha do nome da equipe, construção da Bandeira e grito de guerra. Além disso, a escola propôs atividades variadas visando desenvolver habilidades lúdico-culturais e esportivas. Foram momentos de muita integração, trabalho em equipe, superação individual e coletiva, desenvolvimento de habilidades e competências,” explica.