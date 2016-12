20/12/2016

Operação Avante Crpo Missões realiza prisões, apreende armas e carne sem procedência, em Giruá

Na tarde desta terça-feira (20/12) por volta das 17h40, em patrulhamento, a guarnição da Operação AVANTE percorria a localidade de Boqueirão, área rural do município de Giruá, momento em que foi efetuada abordagem de um veiculo corcel placas de Giruá, conduzido por N.D.

No interior do veículo foi encontrado com o condutor 01 revolver calibre 38” com 06 munições intactas, com o caroneiro S.A D.P. D foram encontradas 06 munições intactas do mesmo calibre.

Ainda junto ao porta malas do veiculo foi localizado uma quantidade significativa de carne sem procedência, uma motosserra, 02 facões e 05 facas, diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido as partes a DP local.