BM atende princípios de rebeliões em Uruguaiana e São Borja

21/12/2016

A Brigada Militar foi acionada para atender a dois princípios de rebelião em presídios na noite desta terça-feira (20). Presos colocaram fogo em colchões nos três módulos da Penitenciária Modulada de Uruguaiana. Bombeiros e Samu se deslocaram ao local. As chamas já estão controladas, de acordo com a corporação.

Conforme a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), a direção tenta gerenciar o conflito. Um agente ficou ferido e nove foram intoxicados pela fumaça.

No presídio estadual de São Borja há registro de protesto de detentos, que também colocaram fogo nos colchões. A Susepe atribui as manifestações à restrição de visitas causada pela paralisação decretada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs).

A greve da categoria foi deflagrada ontem, em resposta à votação pela Assembleia do pacote de medidas de austeridade proposto pelo governo do Estado.