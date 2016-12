Prefeito eleito de Coronel Barros pretende anunciar secretariado nesta semana

O prefeito eleito de Coronel Barros, Edson Arnt, do Democratas, pretende anunciar entre quarta e quinta-feira desta semana a equipe de secretariado para a próxima gestão municipal. Hoje pela manhã ele comentou que falta ainda definir alguns detalhes. No entanto, ressaltou que os encaminhamentos de transição com a atual administração de Coronel Barros estão bastante positivas. Todas as informações requisitadas foram recebidas. O Orçamento do poder público de Coronel Barros para o próximo ano já foi aprovado, com previsão acima de 17 milhões de reais.