PRF de Seberi apreende 216kg de maconha com casal paraguaio na BR 386

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta segunda-feira, 19, durante ação de combate ao crime, na BR 386, em Seberi, 345 tabletes de maconha que estavam escondidos em fundo falso de um veículo. Um casal paraguaio foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. O carro tinha placas falsas do Paraguai. Após vistoria minuciosa no veículo foi encontrado um fundo falso com centenas de tabletes da droga.



O veículo foi apreendido e o casal que ocupava o veículo foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à polícia judiciária em Santo Ângelo. O provável destino da droga seria o Chuí. No total, foram apreendidos 216kg de maconha.