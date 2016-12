Grêmio começa 2017 com a permanência de Renato Portaluppi

O planejamento do Grêmio para 2017 começou com a permanência de Renato Portaluppi para comandar a equipe na Libertadores da América. Na tarde deste sábado, uma reunião entre o departamento de futebol e o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, selou o acordo que garante Renato por mais uma temporada à frente do time. O anúncio será feito na tarde desta segunda-feira no site oficial e nas redes sociais do clube.



Agora, o objetivo do presidente Romildo Bolzan Jr. é definir a contratação do novo diretor executivo. "Teremos uma conversa esta semana com o profissional que queremos para o cargo. Vamos aguardar", revela Bolzan.



Além de definir a contratação de um diretor executivo, o Grêmio precisa definir o nome do novo vice de futebol. Adalberto Preis, responsável por conduzir a permanência de Renato, não permanecerá na próxima temporada. Entretanto, o assunto é tratado com cautela pelo presidente.



"Não temos pressa, vamos com calma definir todas estas situações", afirma Bolzan.



Nesta terça-feira, o presidente Romildo Bolzan Jr. viaja para Assunção, acompanhado do diretor de futebol Odorico Roman, para acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores da América que ocorre nesta quarta-feira. Odorico Roman é um dos cotados para assumir o cargo de vice de futebol do clube.