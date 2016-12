D'Alessandro no Inter

A direção que assumirá o Inter a partir de 2017 quer D'Alessandro no grupo. É o que pensa o vice de futebol, Roberto Melo, sobre o retorno do argentino a Porto Alegre. Aliás, o dirigente entende que a liderança do ex-capitão poderia ter ajudado muito neste ano de fracassos, em que o time caiu para a Série B do Brasileirão.



– Renovamos o contrato dele por três temporadas (ainda na gestão com Giovanni Luigi em 2013/2014), porque sabíamos que poderíamos contar com ele. Infelizmente, ele foi pro River Plate. Era uma liderança moral, que nos ajudaria muito muito neste 2016. Tenho certeza que vai nos ajudar muito, para retornarmos para a Série A – disse Melo, na Rádio Gaúcha.



Sobre as lideranças do grupo de 2016, como Alex, Melo evitou falar ou dar qualquer detalhes sobre o futuro do meia colorado.



– Não vamos falar publicamente sobre jogadores antes das decisões serem tomadas. Vocês vão ficar sabendo após os jogadores saberem. Não vamos falar, individualizar situações – finalizou, ao ser perguntado também sobre Anderson.